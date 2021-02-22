

На акции протеста задержан член Европейской Грузии

22.02.2021 16:46





Член молодежного крыла партии «Европейская Грузия» задержан во время акции протеста перед зданием парламента.



По словам активистов, они пытались нарисовать граффити на стене возле здания парламента, полиция вмешалась и запретила это сделать.



Как сообщили report.ge в МВД, активист оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, что явилось причиной его задержания.



Позже к акции протеста присоединились активисты движения «Позор», которые оставили послание перед законодательным органом. Они заявили, что Грузия никогда не вернется в состав Советского Союза.



«Мы протестуем протест против грязного духа нашего агрессора, сотрудничества с оккупационным правительством и назначения Ираклия Гарибашвили главой всего этого. Он напрямую выполняет желания Иванишвили. Единственный способ для гражданских активистов сделать громкое заявление - это прокричать, что мы вернемся в Советский Союз», - сказал Зука Бердзенишвили.





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