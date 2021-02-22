

Гарибашвили: Вопрос о досрочных выборах закрыт

22.02.2021 17:45





Мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с внеочередными выборами. Этот вопрос закрыт и обсуждаться не будет, — об этом в парламенте заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, оппозиция не хочет ни внеочередных выборов, ни честных и демократических выборов. По словам Гарибашвили, оппозиция хочет сменить власть насильственным путем.



«Если оппозиции удастся отмежеваться от насилия и шантажа Саакашвили, мы будем только приветствовать это. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству, диалогу, острым дебатам, что вполне укладывается в практику современной демократической страны. Однако мы категорически отвергаем любые переговоры, связанные с досрочными выборами. Этот вопрос закрыт, этот вопрос не рассматривается. Они не хотят ни досрочных выборов, ни честных выборов, ни демократических выборов. Они хотят сменить власть насильственным путем. Вот почему они выходят за рамки конституции. Поэтому в кратчайшие сроки одной из моих первоочередных задач, приоритетом будет восстановление конституционного порядка в этой стране, чтобы никто не стоял выше закона в этой стране, и закон должен соблюдаться», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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