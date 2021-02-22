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Грузия подписала три договора на ввоз вакцины от коронавируса
22.02.2021 18:06
Грузия подписала три договора на ввоз вакцины от коронавируса. Об этом заявила кандидат в министры здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, несмотря на перенос даты доставки вакцины, для того чтобы максимально ускорить процесс доставки препарата в Грузию ведется активная работа.
«На сегодняшний день у нас оформлены три договора: часть с платформой COVAX, часть напрямую с производителем. На данном этапе уточняются даты, поскольку со стороны Pfizer в связи с доставкой были созданы определенные задержки и именно по этой причине на этом этапе в Грузию не поступило 30 000 вакцин. Однако мы активно работаем, чтобы максимально ускорить этот процесс», - заявила Тикарадзе.
Вчера Тенгиз Церцвадзе заявил, что дата ввоза (доставки) в Грузию вакцины от коронавируса перенесена на 1-2 недели.
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