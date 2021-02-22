

Гарибашвили: Азербайджаном правит мудрый правитель ... Я верю в разумное решение

22.02.2021 18:09





Комментируя уголовное «дело картографов» кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили заявил, что «верит в разумное решение Азербайджана». Представляя в парламенте правительственную программу, он также отметил, что после утверждения планирует посетить Азербайджан и провести диалог по вопросу комплекса Давид Гареджи.



«Азербайджан – наш очень близкий друг, наш стратегический партнер, которым правит мудрый правитель – господин Алиев, с которым у меня очень хорошие отношения. Одним из первых визитов у меня будет в Азербайджан.



У нас будет диалог с Азербайджаном, верю, что господин Алиев, наша дружественная азербайджанская сторона примет разумное решение, мы примем разумное решение, мы сможем договориться», - заявляет Гарибашвили.



Члены комиссии по установлению границы Давида Гареджи Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева, на протяжении нескольких лет вели переговоры по границе с Азербайджаном. Они действовали в соответствии с интересами, заявленными властями Грузии с 1995 года.



Неточность карты, признанной стороной обвинения наиболее точной, также подтвердила и независимая экспертиза, которая была проведена по запросу защиты, однако суд не принял во внимание ее результаты.



Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева видят в выдвинутых против них обвинениях политический мотив.



То же самое говорят адвокаты и заявляют, что им не предоставили полный доступ к материалам дела. По их словам, нарушено право на защиту – исправительное учреждение не дает возможности адвокатам конфиденциально поговорить с картографами. В связи с этим народный защитник установил нарушение. Пенитенциарная служба же заявляет, что по этому поводу начнет расследование.



Мелашвили и Ильичева были освобождены 28 января под залог. По словам прокуратуры, было выявлено, что они выполняли задание вышестоящих, поэтому нет необходимости задерживать картографов.





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