

Залкалиани: Трудно представить работу в одной со страной-оккупантом платформе до деоккупации территорий

22.02.2021 18:29





Давид Залкалиани – в регионе идет предложение новых платформ, трудно представить обсуждение вопросов на общей платформе со страной, которая оккупировала наши территории



В пятницу в Баку должна была состояться встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции, но в связи с возникшим в Грузии политическим кризисом и отставкой премьер-министра Георгия Гахария была отложена на несколько дней. Основной темой переговоров является инициированная Турцией платформа 3+3.



Эта платформа, которая, по мнению ее инициаторов должна обеспечить на Южном Кавказе долгосрочный мир, предусматривает сотрудничество 6 стран - Турции, России, Грузии, Ирана, Азербайджана и Армении. Власть Грузии в этом начинании настроена не столь оптимистично, однако не отказывается говорить на эту тему с дружественными странами.



«В регионе идет предложение новых платформ, мне трудно представить обсуждение вопросов на общей платформе со страной, которая оккупировала наши территории», - об этом кандидат на пост министра иностранных дел Давид Залкалиани заявил на слушаниях в парламентском комитете.



По его словам, в регионе Южного Кавказа очень сложная обстановка, и важно, чтобы Грузия не утратила своей функции.



«В регионе очень сложная обстановка. Мы видим, что предлагаются новые важные платформы, 3 + 3, 3 + 2 и так далее. Об этом, конечно же, необходим диалог с нашими партнерами.



Главное, не потерять здесь свою роль, свою функцию и видеть возможности, конечно, не за счет наших государственных интересов. Обсуждение каких-либо вопросов на общей платформе со страной, которая оккупировала наши территории, трудно представить, пока с их стороны не будут предприняты шаги в направлении деоккупации. Эти шаги должны быть очень существенными, очень насыщенными, которые будут свидетельствовать о серьезном намерении с их стороны», - заявил Залкалиани.



По данному вопросу с «Резонансом» беседовал бывший советник президента по международным вопросам, ассоциированный профессор GIPA Тенгиз Пхаладзе. По его словам, Азербайджан и Турция хорошо понимают, почему Грузия воздерживается от участия в этой платформе и исключает от присоединения к данной инициативе нашей страны.



«Прежде всего скажу - я не думаю, что Азербайджан и Турция будут навязывать Грузии эту новую платформу. Напротив, я думаю, что обе стороны хорошо понимают, почему Грузия воздерживается и я прямо скажу, что безусловно Грузия не должна присоединяться к этой платформе.



«На мой взгляд, сама платформа - очень сомнительное определение, поскольку для того, чтобы это начинание состоялось, должны быть сняты вопросы, которые сегодня имеются. Если посмотреть на эту платформу, мы увидим, что здесь есть государства, которые, мягко говоря, не имеют хороших отношений друг с другом, а некоторые вообще не имеют между собой дипломатических отношений.



В данном случае я не говорю только о Грузии и России, я говорю о сложностях, которые существуют между Турцией и Ираном, о том, что Армения не имеет дипломатических отношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном. Также следует учесть, что Иран является государством, которому введены международные санкции, поэтому говорить об экономически крупных проектах со стороны Ирана как минимум сомнительно. Также не закрыт карабахский конфликт и конечно же, вопрос России, в отношении которой введены санкции. Исходя из этого, эта ситуация с самого начала вызывает сомнения – состоится ли вообще эта платформа», - говорит Пхаладзе в беседе с «Резонанси».



По его словам, невозможно представить, чтобы Грузия приняла участие в подобного рода платформе, к которой не будут подключены наши западные партнеры.



«Для меня немыслимо, чтобы Грузия участвовала в создании подобного рода регионального союза, в котором она останется без таких сильных союзников, как Запад. Данная платформа не предполагает активного участия ни НАТО, ни Евросоюза, ни наших западных стратегических партнеров, а одна только Турция не сможет обеспечить в данном случае тот баланс, который важен для нас.



В любой инициативе, в которой участвует Россия, у которой совершенно другое видение, чем у нас, я не вижу там места Грузии. Главной темой между Грузией и Россией является оккупация, поэтому эта платформа никак не служит интересам Грузии, более того, она мешает. Наше участие на самом деле здесь невозможно», - говорит Пхаладзе.





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