

«Грузинская мечта» наотрез отказалась от диалога с оппозицией

22.02.2021 19:14





Мы категорически отвергаем любые переговоры, которые связаны с внеочередными выборами! Этот вопрос закрыт! Этот вопрос не обсуждается!, - об этом кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на внеочередном заседании парламента.



Как отметил Гарибашвили, возвращение оппозиции к власти путем выборов исключено.



«Логика оппозиции следующая, пока «Грузинская мечта» не проиграет выборы, а точнее, пока они не свергнут власть насильственным путем, они не признают результаты выборов. Они знают, что их возвращение к власти путем выборов исключено. Не только возвращение к власти, думаю, очень скоро им будет очень трудно и станет невозможно остаться у власти. Хочу обратиться к тем конструктивным людям, которые все еще в оппозиции, которые не входят в парламент и мы знаем, каковы их реальные настроения, представителей других партий, у них и сегодня есть уникальный шанс принять реальное участие в активной политической деятельности. Давайте проведем реальные дебаты в связи с экономическими планами, которые я представлю в течение этих 100 дней. Давайте обсудим любую тему, которая интересует наше население. Поспорим об этом, обсудим это. Эти нескончаемые взаимные обвинения, взаимные оскорбления никого не интересуют. Но когда тебя оскорбляют непристойными словами, невиданными, ужасными, абсурдными обвинениями, клеветой, возникает желание ответить и не оставлять без реакции такие грязные обвинения и клевету. Это хорошо просчитанная цель, и они знают, что это невыносимо для населения. Так продолжать невозможно!



С другой стороны, нам нужно видеть позитив в этой уникальной возможности. Скажем, мы не могли и пожелать, чтобы эти радикальные, деструктивные силы «Нацдвижения» не вошли в парламент. Это могло быть нашей мечтой, но так произошло естественно, по их же выбору, по их же желанию. Если представителям оппозиции удастся отмежеваться от насильственной политики и шантажа Саакашвили, мы будем это приветствовать и готовы к конструктивному сотрудничеству, к острым дебатам, диалогу и всему, что соответствует практике, принятой современными демократическими странами. Но мы категорически заявляем отказ от любых переговоров, которые связаны с внеочередными выборами! Этот вопрос закрыт! Этот вопрос не рассматривается! Они не хотят ни внеочередных выборов, ни справедливых выборов, ни демократических выборов, они хотят сменить власть насильственным режимом. Именно поэтому они вышли за конституционные рамки. Именно поэтому моей задачей будет в кратчайшие сроки восстановление конституционного порядка, чтобы никто в этой стране не стоял выше закона! Закон должен быть исполнен!», - заявил Ираклий Гарибашвили.



По словам кандидата в премьер-министры, предложение диалога оппозиции в силе с одной оговоркой, что «власть не будет разговаривать с радикальными людьми, политиками, у которых есть только своя эгоистичная повестка дня».



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