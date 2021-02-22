

Гарибашвили: Заявления Павилениса неприемлемы и возмутительны, они ничего не значат

22.02.2021 19:46





Кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили и председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе осудили заявления председателя комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантаса Павилениса.



На протяжении своего трехдневного визита Павильонис неоднократно заявлял, что для разрядки нынешнего кризиса необходим диалог. По его словам, для того, чтобы Грузия стала членом западной семьи - Евросоюза и НАТО, должны прекратиться репрессии, политические преследования, текущие судебные дела против политических лидеров. По заявлению Павилениса, это необходимо для спасения Грузии.



Павиленис также обратился к правительству и сказал:



«Вы уже теряете территории, вы что хотите и будущее потерять? Если вы не объединитесь и не будете работать вместе, цена, которую вам придется заплатить, будет велика».



За этой фразой, сказанной 21 февраля, последовало возмущение членов «Грузинской мечты».



«Совершенно неприемлемы и возмутительны заявления одного из председателей парламентского комитета дружественной нам страны, который напрямую связан с «Национальным движением». Я хочу отметить, что это совершенно неприемлемо для суверенной, имеющей самолюбие страны. Я призываю этого человека и его друзей из «Национального движения», чтобы в максимально короткие сроки прекратили бы такие заявления. Мы, конечно же, гостеприимная страна, но такие заявления гостей для нас совершенно неприемлемы. Абсолютно ничего не значат заявления этого человека ни лично для меня и для нашей команды, ни для нашего правительства», — сказал Ираклий Гарибашвили.



«Абсолютно неприемлемы подобные заявления. Если кто-то думает, что должен говорить об аннексии относительно оккупированных территорий нашей страны, то мы не настроены на это. Оккупация наших территорий является нашей главной болью и абсолютно неприемлемо, если кто-то будет их упоминать, как потерянные», - сказал Мдинарадзе.



Во время своего визита в Грузию литовский депутат также сказал, что, если правящая команда не прекратит преследование Мелия, за этим последует международный ответ и, возможно, на повестку дня поставят санкции.



После завершения визита, Жигимантас Павиленис призвал государственного секретаря США Энтони Блинкена, проявить интерес и возможными действиями к агрессивному и автократическому тону правительства «Грузинской мечты» в отношении Ники Мелия.





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