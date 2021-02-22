

Кандидата в премьеры спросили об отношениях с «кахетинским кланом»

22.02.2021 20:18





Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили задал на пленарном заседании парламента вопрос о связях кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили с «кахетинским кланом». Депутат интересовался, поддерживает ли Гарибашвили, которого должны утвердить на должность премьер-министра, связи с «кахетинским кланом».



По данным СМИ, шесть лет назад Гарибашвили был смещен с поста премьера именно из-за коррупционных сделок, связанных с именем его тестя, который являлся выскопоставленным полицейским чиновником в Кахетии, а также другими родственниками жены — Нунуки Тамазашвили. Согласно кулуарным данным, недовольство из-за фактов коррупции и непотизма выразил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



Отвечая на вопрос оппозиционного депутата Гарибашвили заявил, что Элисашвили находится под влиянием «риторики» политических противников правящей партии из «Национального движения» — самой крупной оппозиционной силы. Он также предложил Элисашвили отдельно и непублично обсудить «философский» вопрос влияния родственников.



«Я могу ответить вам подробно, но я не думаю, что сейчас это интересно. Похоже, вы следуете риторике «националов и их выдумкам — как будто у меня был или есть клан – вам надо определиться. Если вы говорите, что у меня есть клан, то отвечаю, что его нет. Если вас интересуют конкретные фамилии, отношения, то населению это неинтересно.



А вообще, если я с кем-то прекратил отношения, и вы имеете в виду это, то это произошло потому, что … Хочу сказать, что эти люди не нанесли вреда государству — если вы кого-то имеете в виду, возможно, больше всех пострадал я и это было шесть лет назад. Все совершают ошибки, я тоже ошибаюсь. Тем более когда… это философский вопрос, можем отдельно поговорить на эту тему, и я вам объясню мои мотивы и отношение», — сказал Гарибашвили.



Впервые Гарибашвили прокомментировал проблему с родственниками после возвращения в политику в 2019 году:



«Основание для вопросов по поводу родственников были. Ведь мы же грузины, да? Мы все любим своих родственников, однако тут невозможно все организовать идеально. Возможно, какой-то родственник использовал это, злостно использовал ситуцию, кто-то перешел границы. Такое бывает и об этом открыто говорили господин Иванишвили и все мы. Это известная тема, исходя из природы человека. Это стараются как-то использовать. Не знаю, кто как использовал, но с некоторыми людьми я перестал поддерживать отношения, и они не приходят ко мне домой… Что было тогда, я все закончил. Я сам отодвинул тех людей, кого следовало», сказал тогда Гарибашвили.



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