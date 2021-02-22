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Зурабишвили: Грузия продолжает уверенно продвигаться к евроатлантической интеграции
22.02.2021 20:46
Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter о телефонном разговоре со своим литовским коллегой.
Президент положительно оценила беседу с президентом Литвы.
«У меня был позитивный разговор с моим литовским коллегой. Грузия продолжает уверенно продвигаться к евроатлантической интеграции. Поддержка наших партнеров, в том числе Литвы, очень важна», — написала Саломе Зурабишвили.
Для справки, президент Литвы Гатанас Науседа сегодня поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Согласно пресс-релизу администрации президента Литвы, лидеры обсудили подготовку к саммиту «Восточного партнерства», пандемию коронавируса и текущую политическую ситуацию в Грузии.
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