

Зурабишвили: Грузия продолжает уверенно продвигаться к евроатлантической интеграции

22.02.2021 20:46





Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter о телефонном разговоре со своим литовским коллегой.



Президент положительно оценила беседу с президентом Литвы.



«У меня был позитивный разговор с моим литовским коллегой. Грузия продолжает уверенно продвигаться к евроатлантической интеграции. Поддержка наших партнеров, в том числе Литвы, очень важна», — написала Саломе Зурабишвили.



Для справки, президент Литвы Гатанас Науседа сегодня поговорил с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Согласно пресс-релизу администрации президента Литвы, лидеры обсудили подготовку к саммиту «Восточного партнерства», пандемию коронавируса и текущую политическую ситуацию в Грузии.





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