

Деканоидзе: спецназ готов к штурму офиса ЕНД

22.02.2021 22:24

"СОВА"



Власти планируют организовать провокацию в офисе «Единого национального движения», — заявила на экстренном брифинге Хатия Деканоидзе. По ее славам «Грузинская мечта» намерена внедрить провокаторов в ряды сторонников оппозиции, которые на текущий момент находятся в штаб-квартире партии.



«По нашей информации, правительство планирует провокацию в офисе ЕНД. Планирует провокацию, потому что знает, что на нашей стороне моральное преимущество, потому что мы на стороне правды», — заявила политик.



Вместе с тем, генеральный директор оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил: спецназ переведен на казарменный режим и в любую минуту может штурмовать штаб-квартиру «Единого национального движения».



«История такая. 1-й и 3-й батальоны департамента специального назначения МВД, дислоцированные в Тбилиси, в эти дни находятся в казарменном режиме, их не отпускают домой и не возвращают спецназовцев к обычному режиму, чтобы не выдавать день штурма офиса ЕНД переводом на казарменный. Все предупреждены, что приказ придет за 15 минут и они должны быть готовы», — написал Гварамия.





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