

Парламент Грузии утвердил новый состав правительства Грузии

22.02.2021 22:39





Парламент Грузии вынес вотум доверия новому кабинету министров, который возглавит уже однажды занимавший пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили.



В результате депутаты фактически единогласно поддержали Гарибашвили и выдвинутых им кандидатов в министры. «За» проголосовали 89 человек, «против» — 2.



Состав кабмина практически не изменился, за исключением двух портфелей, один из которых – министра обороны – принадлежал самому Гарибашвили.



Таким образом министерские портфели распределились следующим образом:



премьер-министр – Ираклий Гарибашвили;

министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Кереселидзе;

министр юстиции – Гоча Лордкипанидзе;

министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;

министр экономики и устойчивого развития – Натия Турнава;

министр иностранных дел – Давид Залкалиани;

министр финансов – Иване Мачавариани;

министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;

министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Екатерина Тикарадзе;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили;

министр обороны – Джуаншер Бурчуладзе;

госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства – Тея Ахвледиани.





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