

Ребекка Хармс о речи Гарибашвили: Это звучит не очень многообещающе для Грузии

22.02.2021 22:42





Немецкий политик о речи Гарибашвили: Это звучит не очень многообещающе для Грузии

Бывший депутат Европарламента от партии «зеленых» и немецкий политик Ребекка Хармс дала критическую оценку риторике кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Гарибашвили.



В ответ на цитату из парламентской речи Гарибашвили, в которой он сказал что «ни одна политическая партия или статус не могут быть убежищем для преступлений и что все люди, вышедшие за рамки Конституции, должны будут возвращены в эти рамки», Хармс написала в Twitter:



«Это звучит не очень многообещающе для Грузии и для отношений между правительством и оппозицией. Новый премьер-министр. Старое противостояние».





Гарибашвили неоднократно ссылался на деятельность «Национального движения» во время своего выступления в парламенте. Он охарактеризовал партию как деструктивную, назвав Нику Мелия «обычным преступником» и заявив, что 80% оппозиции, собравшейся в офисе партии в последние дни, принимали участие в свержении первого президента Звиада Гамсахурдия. Кандидат в премьер-министры не уточнил, о ком идет речь.



Иракли Гарибашвили сначала обратился к членам фракции «Грузинская мечта» 22 февраля, а затем на пленарном заседании, на котором также присутствовали представители парламентского меньшинства. Именно на пленарном заседании решается вопрос о доверии новому правительству.



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