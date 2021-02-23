

Полиция начала операцию по задержанию Ники Мелия в офисе ЕНД

23.02.2021 08:35

Новости-Грузия



Полиция начала процедуру задержания Ники Мелия – председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».



Уже несколько дней Мелия и его сторонники находятся в офисе партии на окраине Тбилиси – Кахетинском шоссе.



К 7:30 утра 23 февраля к зданию прибыли машины «скорой помощи», а также два автомобиля спецтехники с лестницами, которые собираются использовать, чтобы проникнуть в здание.



Также в настоящее время здание окружено несколькими сотнями полицейских, среди них есть как патрульные, так и сотрудники в спецодежде – шлемах и защитных масках.



Автомобильное движение вокруг офиса ЕНД перекрыто.



Несколько сотен сторонников оппозиции расположены в здании за закрытыми дверями. Среди них находятся и лидеры разных политических партий, которые заявляют журналистам, что в здании находятся мирные люди и призывают правительство не использовать силу.



«Сегодня 23 февраля, день советской армии, и Иванишвили отдал приказ разогнать мирных граждан. Мы проснулись в Советской Грузии. Это шизофрения», заявил представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.



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