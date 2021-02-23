

В МВД Грузии призвали сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелия

23.02.2021 08:36





МВД Грузии призывает сторонников оппозиции воздержаться от насилия, не препятствовать задержанию Ники Мелия и покинуть офис «Единого национального движения».



«Представители МВД предупредили собравшихся на месте граждан, чтобы они не препятствовали исполнению решения суда, и дали им для этого разумный срок», — сказано в заявлении ведомства.



В министерстве предупреждают, что любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, а любой человек, нарушающий общественный порядок, будет привлечен к ответственности.



Операция с целью задержания председателя партии «Единое национальное движение» началась сегодня примерно в 07:30. Расположенный на Кахетинском шоссе в Тбилиси офис самой крупной оппозиционной партии окружен несколькими рядами полиции.



В течение всей ночи появления полиции в штаб-квартире ЕНД дожидались около полутора тысяч человек – это оппозиционные политики и их сторонники, пообещавшие «физически защитить» Мелия.



Сотрудники МВД уже зашли в здание. Сторонники и лидеры оппозиции встретили их с поднятыми руками. «Не оказывайте сопротивления», — призывали политики собравшихся. Полицейские пытаются подойти к Мелия, параллельно выводя людей из офиса одного за одним. Поступают сообщения о задержанных.



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