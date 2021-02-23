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Мелия: Операция в офисе ЕНД станет концом режима Иванишвили
23.02.2021 08:36
Новости-Грузия
Ника Мелия заявил, что операция по его задержания станет «концом режима Иванишвили».
Полиция в эти минуты проводит операцию по задержанию председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия в офисе партии. Лидеры разных политических партий и сотни сторонников оппозиции уже несколько дней находятся в этом здании на окраине Тбилиси, на Кахетинском шоссе.
«Это начало большой победы. Это не они зашли в здание, а это правительство выходит из своего неформального правления. Ни одного гражданина Грузии не должны задерживать из-за Гаврилова. Они хотят, чтобы в стране никто не протестовал, если завтра в страну снова приедет Гаврилов. Но это почетная для нас борьба. Так заканчиваются режимы. Они не смогут сохранить власть, используя спецназ против граждан. Нас будет все больше и больше», заявил Мелия, который находится на третьем этаже здания.
Он также отметил, что оппозиция не дала властям возможность устроить провокации и встречает полицию «полным спокойствием и мирно». Находящиеся в здании сторонники оппозиции не оказывают сопротивления, однако часть комнат и коридоров забаррикадирована.
Здание офиса окружено сотрудниками МВД. Во дворе ЕНД полиция проводит задержания лидеров оппозиции и активистов, некоторых из них вывозят из офиса. Также с территории вывели журналистов и съемочные группы. Вместе с тем полиция продолжает проникать в офис по лестницам через крышу здания.
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