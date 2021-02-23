

Ника Мелия: Сегодня или завтра, придут рабы с масками, слезоточивым газом, дубинками

23.02.2021 08:38





егодня или завтра, к свободолюбивым людям придут рабы. Пожалуйста, как только они появятся,противопоставим им много аплодисментов, песен, оваций, - об этом заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия в офисе партии.



«Нам противостоит режим, который стоит на насилии. Сегодня или завтра, к свободолюбивым людям придут рабы с масками, наверное, слезоточивым газом, дубинками и различным оснащением. Я хочу вас попросить, как только они появятся, противопоставим им много аплодисментов, песни, овации и так покажем всему миру, что на одной стороне стоит свободолюбивый грузинский народ, а на другой - Иванишвили и Гарибашвили», - заявил Ника Мелия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





