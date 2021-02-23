

Более десяти человек задержаны у офиса ЕНД в Тбилиси

23.02.2021 08:52

Новости-Грузия



Полицейские задержали более десяти человек у офиса «Единое национальное движение» на окраине Тбилиси, где проходит операция по задержанию председателя оппозиционной партии Ники Мелия.



По информации Первого канала, все граждане задержаны за сопротивление полиции. Среди них представитель ЕНД Ираклий Надирадзе.



Задержания произошли во дворе офиса.



Ранее в МВД Грузии призывает сторонников оппозиции воздержаться от насилия и не препятствовать задержанию Мелия.



Операция с целью задержания лидера оппозиции началась сегодня примерно в 07:30. Расположенный на Кахетинском шоссе в Тбилиси офис самой крупной оппозиционной партии был окружен несколькими рядами полиции. На место пригнали эвакуаторы, пожарные машины и «скорые».



В штаб-квартире ЕНД появления полиции дожидались около полутора тысяч человек – это оппозиционные политики и их сторонники, пообещавшие «физически защитить» Мелия. Утром они заперли все входы в здание. Полицейским пришлось применить гидравлические инструменты и пожарные лестницы, чтобы попасть внутрь. Собравшиеся встретили их с поднятыми руками. Полицейские вывели большинство из них на улицу.



Операция продолжается.



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