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В США комментируют штурм офиса оппозиционной партии в Тбилиси


23.02.2021   09:21


Арест лидера оппозиционной партии вызывает серьезное беспокойство в США. Об этом в сети Twitter заявил американский конгрессмен Адам Кинзингер.

"Это вызывающий обеспокоенность шаг правительства Грузии. Исходя из этой сложной ситуации призываю правительство прекратить эти драматические действия. Мы все наблюдаем за вами", - написал Кинзингер.

Свою обеспокоенность выразил и один из советников президента США по внешней политике Майкл Карпентер.

"В Грузии развиваются события, вызывающие сожаление - головной офис оппозиционной партии берут штурмом. Надеюсь, что головы охладятся и деэскалация обстановки еще возможна", заявил Кинзингер.

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