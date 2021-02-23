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Нику Мелия вывезли из офиса ЕНД на бронированной машине
23.02.2021 09:21
Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня был задержан полицией и на бронированной машине вывезен с территории офиса, где политик находится с 17 февраля.
Полицейская операция по задержанию Мелия началась сегодня в 7:30 утра, когда к зданию прибыли машины «скорой помощи», два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К 9 утра Мелия уже был задержан.
Укрепившиеся в здании сторонники оппозиции не оказывали сопротивления полиции, как их к этому призывал Мелия. Однако проходы между этажами и входы в кабинеты были переговоржены мебелью. Вошедшие в здание полицейский спецназ выводили находившихся там активистов и сломали большую часть мебели в офисе.
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