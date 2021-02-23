

Деканоидзе: Нас не запугают, мы продолжаем борьбу за родину

23.02.2021 09:41





«Нас не запугают, мы продолжаем борьбу за родину, за которую нам больно», — заявила журналистам после задержания Ники Мелия член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



«Они не смогут нас запугать, сколько бы нас не закрыли в тюрьме Бидзины Иванишвили. Мы продолжаем бороться за свою родину, за которую нам больно. Нельзя использовать газ в закрытом помещении, людям плохо. Я была с Никой до конца, его задержали «Гавриловы», — заявила Хатия Деканоидзе.



Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан.



Несколько минут назад правоохранители вошли в комнату офиса «Национального движения», где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.



Сторонники «Национального движения» попытались сопротивляться.



Как передает с места событий журналист Первого канала Грузии, Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории центрального офиса «ЕНД».



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