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Деканоидзе: Нас не запугают, мы продолжаем борьбу за родину
23.02.2021 09:41
«Нас не запугают, мы продолжаем борьбу за родину, за которую нам больно», — заявила журналистам после задержания Ники Мелия член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.
«Они не смогут нас запугать, сколько бы нас не закрыли в тюрьме Бидзины Иванишвили. Мы продолжаем бороться за свою родину, за которую нам больно. Нельзя использовать газ в закрытом помещении, людям плохо. Я была с Никой до конца, его задержали «Гавриловы», — заявила Хатия Деканоидзе.
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан.
Несколько минут назад правоохранители вошли в комнату офиса «Национального движения», где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.
Сторонники «Национального движения» попытались сопротивляться.
Как передает с места событий журналист Первого канала Грузии, Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории центрального офиса «ЕНД».
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