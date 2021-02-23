

Угулава: Мы будем бороться до последней капли крови, борьба будет бескомпромиссной

23.02.2021 09:53





«Мы будем бороться до последней капли крови, борьба будет бескомпромиссной, борьба будет до конца», — заявил журналистам после задержания Ники Мелия член партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.



По его словам, борьба задержанием Ники Мелия не заканчивается, наоборот, она только начинается.



«Мы будем бороться до последней капли крови, борьба будет бескомпромиссной, борьба будет до конца, борьба заключением не закончится, она только начинается», — заявил Угулава.



Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан.



Несколько минут назад правоохранители вошли в комнату офиса «Национального движения», где вместе со сторонниками находился Ника Мелия.



Сторонники «Национального движения» попытались сопротивляться.



Как передает с места событий журналист Первого канала Грузии, Ника Мелия был помещен в машину и вывезен с территории центрального офиса «ЕНД».



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