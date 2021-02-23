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Посол Великобритании: Я в шоке от увиденного
23.02.2021 10:08
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон прокомментировал арест Ники Мелия. Он написал в соцсети Twitter, что шокирован увиденным.
Клейтон призывает все стороны проявлять сдержанность.
«Я шокирован произошедшим сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси - последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в дальнейшем», - написал дипломат.
Напомним, Ника Мелия арестован. Председателя «Единого национального движения» из офиса партии вывел спецназ.
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