

Оппозиция планирует сегодня провести акцию у администрации правительства

23.02.2021 10:31





Оппозиция сегодня планирует провести акцию у здания администрации правительства. Об этом заявила один из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе.



Как отметила Хатия Деканоидзе, сегодня весь мир увидел штурм здания главной оппозиционной силы с целью ареста председателя партии Ники Мелия.



«Теперь идем к канцелярии, где сидит главный Родионов, организовавший людям эту резню, который разрушает евроатлантическое будущее страны. Хочу обратиться ко всем вам, кто находится дома, тем, кому небезразлична судьба этой страны, судьба наших детей, приходите к канцелярии в 15:00, и мы обязательно должны бороться за свободу своей Родины», — заявила Хатия Деканоидзе.





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