

Кобахидзе о задержании Мелия: Грузия правовое государство, уважающее верховенство закона

23.02.2021 10:32





По словам председателя партии «Грузинская мечта» в задержании оппозиционного лидера Ники Мелия никто, кроме него самого не виноват. Выступая на экстренном брифинге в штаб-квартире «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе объяснил, почему произошел штурм офиса «Единого национального движения».



«Это государство, это правовое государство, государство, уважающее собственное достоинство, верховенство закона, верховенство закона. Что касается Никанора Мелиа, то, несмотря на то, что он отличился, если говорить на юридическом языке, особой общественной опасностью и был готов на все, особенно в условиях возвращения к власти, но лишение свободы любого человека само по себе болезненно», — сказал Кобахидзе.



Далее он перечислил пункты, в которых обвиняется председатель партии «Единое национальное движение», упомянув события «ночи Гаврилова» в связи с которыми, в частности, и был вначале осужден, а теперь уже задержан Ника Мелия.



Напомним, сегодня на рассвете в офисе оппозиционной партии «Единое национальное движение» прошла спецоперация в ходе которой был задержан лидер партии Ника Мелия, санкцию на его арест ранее выдал Тбилисский городской суд. Спецназ вошел в здание как через центральный вход, так и через крышу. До ареста силовики вывели из офиса партии активистов и лидеров других политических движений, пришедших поддержать Мелия.



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