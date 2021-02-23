

Посол Литвы: Я призываю все стороны проявлять сдержанность во имя будущего Грузии

23.02.2021 10:38





Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра призывает стороны проявить сдержанность. Посол дает оценку задержанию лидера «Национального движения» Ники Мелия.



«Печальное начало дня, наблюдать за событиями в офисе оппозиционной партии в Тбилиси. Я призываю все стороны проявить сдержанность во имя будущего Грузии. Насилие и эскалация не могут привести к положительным результатам», — пишет литовский дипломат в Twitter.



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