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Министр иностранных дел Латвии призывает правительство Грузии и оппозицию к сдержанности
23.02.2021 10:48
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает правительство Грузии и оппозицию к сдержанности.
Глава внешнеполитического ведомства Латвии распространил заявление в микроблоге Twitter.
«Я внимательно слежу за развитием событий в Грузии, Тбилиси. Я призываю правительство и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог для разрешения текущего политического кризиса», — написал министр иностранных дел Латвии.
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