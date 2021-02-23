

Министр иностранных дел Латвии призывает правительство Грузии и оппозицию к сдержанности

23.02.2021 10:48





Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает правительство Грузии и оппозицию к сдержанности.



Глава внешнеполитического ведомства Латвии распространил заявление в микроблоге Twitter.



«Я внимательно слежу за развитием событий в Грузии, Тбилиси. Я призываю правительство и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог для разрешения текущего политического кризиса», — написал министр иностранных дел Латвии.



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