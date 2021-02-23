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МВД: 21 человек задержан за административное правонарушение
23.02.2021 11:20
За неподчинение законному требованию правоохранителей по статье 173 Кодекса административных нарушений задержан 21 человек, — об этом Первому каналу Грузии сообщили в МВД.
Недавно министерство внутренних дел распространило заявление в связи с арестом председателя «Национального движения» Ники Мелия.
Министерство внутренних дел отмечает, что полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом.
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