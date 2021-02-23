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Омбудсмен: На данный момент в страну не завезена ни одна вакцина, а люди голодают
23.02.2021 11:21
Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала арест председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
«Ничего более постыдного не могло произойти 23 февраля, через 100 лет после потери независимости Грузии и советизации страны, как арест лидера оппозиции. За этим неминуемо последует отчуждение Грузии от западного мира, как это произошло с Советской Грузией. Наверное, это их цель ... Ослепленное ненавистью к своим гражданам правительство считает, что демонстрация силы - это успех, но на данный момент в страну не ввезена ни одна вакцина, цены растут и люди на грани голодной смерти ...», - написала Нино Ломджария.
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