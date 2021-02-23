

Жигимантас Павильонис сравнил штурм офиса ЕНД с действиями Путина и Лукашенко

23.02.2021 11:44





Председатель комиссии по иностранным делам Сейма (парламента) Литвы Жигимантас Павильонис отвечает на арест лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.



«Однако мне кажется, что я был прав, хотя кое-кто в Литве и, конечно же, руководители высокой трибуны в Тбилиси критиковали меня за попытку остановить то, что сейчас начинается. Штаб ЕНД сейчас штурмуют с применением газа, как когда-то это делал Путин. Лидер оппозиции был арестован, хотя вся оппозиция заявила, что хочет диалога и переговоров с правительством, но фаворитами Иванишвили были Путин или Лукашенко. Мы должны поднять мир и увидеть. Вчера я говорил со всем миром, сегодня весь мир должен отреагировать», — сказал Жигимантас Павильонис.



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