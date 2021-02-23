

НПО: арест Мелия нанес значительный ущерб международной репутации Грузии

23.02.2021 11:44





Ряд неправительственных организаций выступили с совместным заявлением относительно задержания председателя партии Ники Мелия в офисе ЕНД.



НПО осуждают решение правительства Грузии, которое, по их оценке, еще больше усугубит политический кризис в стране, и считают, что правительство Грузии могло бы разрешить ситуацию ненасильственными методами:



«К сожалению, власти не дождались рассмотрения дела Мелия в Апелляционном суде и не проявили воли к тому, чтобы облегчить сложную ситуацию и провести политический процесс в спокойной обстановке. Очевидно, что арест лидера крупнейшей оппозиционной партии является продолжением агрессивной риторики новоизбранного премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Это решение правительства Грузии с учетом предупреждений и призывов, сделанных в последние дни международными партнерами, нанесло значительный ущерб международной репутации страны», — заявили подписавшие его организации.



По их словам, после парламентских выборов политические процессы в Грузии постепенно обострялись, и сегодня ситуация зашла в тупик.



По мнению подписантов заявления, правительство Грузии не проявило реальной политической воли для разрешения кризиса. Напротив, был предпринят шаг к дальнейшей эскалации ситуации, которая может нанести непоправимый ущерб стране:



«Понятно, что вся ответственность за грядущее обострение процессов лежит на правящей власти. Учитывая, что власть явно идет по пути эскалации, от нее трудно ожидать адекватного решения, так как в нынешней ситуации важно остановить дальнейшую поляризацию общества и не допустить противостояния.



Мы призываем представителей дружественных нашей стране государств и международных организаций отреагировать соответствующим образом. Сегодня, как никогда, Грузия нуждается в поддержке наших западных партнеров, потому что в случае дальнейшего обострения ситуации страна может потерять все достижения своей независимости», — заявили в НПО.



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