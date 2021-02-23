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МВД: Серверы в офисе "Национального движения" изъяты в рамках текущего расследования
23.02.2021 12:02
В рамках текущего расследования, МВД изъяло из офиса «Единого национального движения» серверы. Об этом Первому каналу Грузии заявили в МВД.
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.
В связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия МВД распространило заявление. Министерство внутренних дел отмечает, полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом.
Вместе с тем, 21 человек задержан за административное правонарушение, по фактам неподчинения законному требованию правоохранителей.
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