

Гарибашвили: Все граждане, независимо от политической принадлежности, обязаны подчинятся закону

23.02.2021 12:02





Все граждане, независимо от политической принадлежности, обязаны подчинятся закону, — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Ираклий Гарибашвили еще раз заявил, что «Ника Мелия — криминал».



«Вчера я подробно говорил в связи с Никой Мелия. Еще раз хочу сделать следующий комментарий — Ника Мелия — криминал, он осужден по другому делу, и суд постановил, что он криминал.



Напомню, что господин Мелия был осужден по делу о банкротстве Банка «Карту». Это второе дело, по которому его арестовала полиция в результате спецоперации на высоком уровне, связано с организацией штурма именно этого здания, который он и его соорганизаторы планировали и решили проверить прочность нашего государства.



Еще раз хочу сказать всем, что мы строим правовое государство. Все граждане, независимо от их положения, политической принадлежности или вкусов, обязаны и будут обязаны подчиняться закону», — заявил премьер-министр Грузии.



Председатель «Национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





