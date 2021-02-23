|
|
|
Марко Михельсон: В Грузии критический момент для демократии
23.02.2021 12:05
Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон откликнулся на задержание Ники Мелия и заявил, что обеспокоен развитием событий в Грузии.
«Я глубоко обеспокоен развитием событий в Грузии. Штурм офисов оппозиции и заключение под стражу лидеров оппозиции противоречат устремлениям правительства Грузии. Это критический момент для демократии в Грузии», — написал эстонский депутат в микроблоге «Твиттер».
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна