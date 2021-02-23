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Марко Михельсон: В Грузии критический момент для демократии


23.02.2021   12:05


Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон откликнулся на задержание Ники Мелия и заявил, что обеспокоен развитием событий в Грузии.

«Я глубоко обеспокоен развитием событий в Грузии. Штурм офисов оппозиции и заключение под стражу лидеров оппозиции противоречат устремлениям правительства Грузии. Это критический момент для демократии в Грузии», — написал эстонский депутат в микроблоге «Твиттер».

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.

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