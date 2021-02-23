

Кобахидзе назвал Мелия «главным саботажником»

23.02.2021 12:11





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поблагодарил полицию за проведение операции по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия.



На брифинге, который состоялся через несколько часов после проведения спецоперации, Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и каждого полицейского, которые, по его словам, «обеспечили проведение довольно сложной операции примерным образом, без чрезмерного применения силы, защитили честь государства и обеспечили исполнение закона».



«Ответ радикалам, исполнение закона и защита демократического конституционного порядка являются единственным путем, который обеспечит в грузинской политике окончание поляризации и развитие демократических процессов в правильном направлении», — заявил Кобахидзе.



Председатель правящей партии, который недавно сменил на этом посту ее основателя, миллиардера Бидзину Иванишвили, перечислил имена нескольких оппозиционных политиков из разных партий, которых считает «радикальной оппозицией» и одновременно «большевиками».



«Современные большевики — Михеил Саакашвили, Ника Гварамия, Гига Бокерия, Никанор Мелия, Нино Бурджанадзе, Нато Чхеидзе и Ираклий Окруашвили не смогут повредить груизнскому государству», сказал Кобахидзе.



Кобахидзе считает, что Мелия является «особо опасным для общества».



Он напомнил, что ранее Мелия проходил по делу банкротства банка «Карту» в 2012 году (речь идет о банке, принадлежащем Бидзине Иванишвили в тот период, когда Мелия работал в следственной службе Минфина-НГ).



Также Кобахидзе отметил, что «в 2019 году Мелия организовывал вторжение в здание парламента Грузии и насилие над полицейскими», а после парламентских выборов 2020 года «организовывал вторжение в здание Центральной избирательной комиссии и насилие над полицейскими».



«Он был одним из главных инициаторов парламентского саботажа. Ежедневно угрожал государству тем, за что ему было предъявлено обвинение, в частности в насильственной революции.



Демонстративно выбросил электронный браслет, чем оскорбил государство. Его обязали внести залог, который он не выплатил в течение двух месяцев, чем еще раз оскорбил государство. После этого его радикальные и криминальные действия были оценены, и он был назначен формальным председателем «Национального движения». После определения прокуратурой окончательного срока выплаты залога он еще раз нанес оскорбление государству и заявил: «Не буду платить, и вы меня не задержите». Не заплатил – задержали. Точнее, он сам себя поймал», — сказал Кобахидзе.





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