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Ника Мелия переведен в пенитенциарное учреждение N12 в Рустави


23.02.2021   12:18


Лидер «Национального движения» Ника Мелия переведен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в Специальной пенитенциарной службе.

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.

В связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия МВД распространило заявление. Министерство внутренних дел отмечает, полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом.

Вместе с тем, 21 человек задержан за административное правонарушение, по фактам неподчинения законному требованию правоохранителей.

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