

Ника Мелия переведен в пенитенциарное учреждение N12 в Рустави

23.02.2021 12:18





Лидер «Национального движения» Ника Мелия переведен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в Специальной пенитенциарной службе.



Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия задержан правоохранителями.



В связи с задержанием председателя «Единого национального движения» Ники Мелия МВД распространило заявление. Министерство внутренних дел отмечает, полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом, для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом.



Вместе с тем, 21 человек задержан за административное правонарушение, по фактам неподчинения законному требованию правоохранителей.



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