|
|
|
Эстонский дипломат: «Это критический момент для демократии в Грузии»
23.02.2021 12:23
Председатель Комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михельсон прокомментировал задержание председателя оппозиционной партии Единое национальное движение.
«Я глубоко обеспокоен событиями в Грузии. Штурм офиса оппозиции и задержание лидеров оппозиции несовместимыми с теми устремлениями, которые, как говорит правительство, есть у Грузии. Это критический момент для демократии в Грузии», — пишет он.
Напомним, что председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан. Силовики уже увезли его на специальном автомобиле.
С целью задержания Мелия была проведена спецоперация. При штурме офиса ЕНД предположительно использовали перцовый спрей.
У офиса с утра были мобилизованы полицейские и спасатели. На место также подогнали пожарный кран, по которому полицейские поднялись на крышу здания.
Напомним, что арест Мелия, по официальному заявлению МВД, был отложен из-за отставки премьер-министра Гиоргия Гахария, который назвал причиной своего решения несогласие с правящей командой по вопросу ареста оппозиционера. Отвечая на вопросы в парламенте, глава МВД Вахтанг Гомелаури отмечал, что не может точно сказать, когда оппозиционер будет задержан.
17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна