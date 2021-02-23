

Эстонский дипломат: «Это критический момент для демократии в Грузии»

23.02.2021 12:23





Председатель Комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михельсон прокомментировал задержание председателя оппозиционной партии Единое национальное движение.



«Я глубоко обеспокоен событиями в Грузии. Штурм офиса оппозиции и задержание лидеров оппозиции несовместимыми с теми устремлениями, которые, как говорит правительство, есть у Грузии. Это критический момент для демократии в Грузии», — пишет он.



Напомним, что председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан. Силовики уже увезли его на специальном автомобиле.



С целью задержания Мелия была проведена спецоперация. При штурме офиса ЕНД предположительно использовали перцовый спрей.



У офиса с утра были мобилизованы полицейские и спасатели. На место также подогнали пожарный кран, по которому полицейские поднялись на крышу здания.



Напомним, что арест Мелия, по официальному заявлению МВД, был отложен из-за отставки премьер-министра Гиоргия Гахария, который назвал причиной своего решения несогласие с правящей командой по вопросу ареста оппозиционера. Отвечая на вопросы в парламенте, глава МВД Вахтанг Гомелаури отмечал, что не может точно сказать, когда оппозиционер будет задержан.



17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения.



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