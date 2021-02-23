

Международная торговая палата: Правительство Грузии подписалось под экономическим суицидом

23.02.2021 13:23





«Это был очень глупый шаг. Арест лидера оппозиционной партии был абсолютно глупым решением, которое подвергает риску гражданский мир в Грузии и обрекает страну на нестабильность. Правительство заложило основу для радикализма, и тем самым еще больше отдалило экономику страны как от внешних, так и от внутренних инвестиций» - заявил глава Международной торговой палаты Фади Асли, комментируя факт ареста сегодня утром главы оппозиционного Национального движения Ники Мелия.



По его словам, данное решение- это экономическое самоубийство.



«Власти подписались под экономическим суицидом. Во главе страны находятся политиики, которыми движет ненависть, тогда как в это время страна стоит на пороге бедности. Все больше и больше людей, для которых жизнь в Грузии невозможно. Все это станет базой для политической и экономической нестабильности, которая будет углубляться. Нынешнее правительство Грузии – это настоящий рецепт катастрофы» - заявил он.



По его словам, реакция международного сообщества будет крайне негативной, и это обязательно повлияет на ситуацию в стране.



«Возможно, представители международной общественности не будут делать каких-то публичных заявлений, но за закрытыми дверьми будут разговоры о которых Грузия очень скоро узнает» - уверен Фади Асли.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





