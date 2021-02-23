

До двух десятков человек пострадали в ходе полицейской операции по задержанию Мелия

23.02.2021 13:44





До двух десятков человек пострадали во время полицейской операции по задержанию лидера оппозиции Ники Мелия в штаб-квартире партии «Единое национальное движение» в Тбилиси.



По информации Минздрава Грузии, медицинская помощь была оказана 17 гражданам. Состояние 15 из них врачи «скорой» оценили, как легкое. Госпитализация им не потребовалась. В медицинское учреждение перевели одного из лидеров ЕНД Георгия Барамидзе, а также сторонника оппозиции. Барамидзе уже покинул клинику, второго пациента, как ожидается, выпишут чуть позже сегодня.



Многим гражданам стало плохо во время давки, когда полицейские принудительно стали выводить всех из офиса ЕНД. Другие потеряли сознание после того, как в здании был применен слезоточивый газ.



Мелия, решение о задержании которого 17 февраля принял Тбилисский городской суд, дожидался появления полицейских в офисе ЕНД болбше четырех дней. Вместе с ним оставались единомышленники, а также сотни сторонников, пообещавших физически защищать лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии.



Сегодня утром Мелия был задержан по итогам двухчасовой полицейской спецоперации. Чтобы попасть внутрь партийного офиса и добраться до оппозиционера, полицейским пришлось использовать пожарные лестницы и выбивать двери.



В ходе спецоперации в административном порядке задержан был 21 человек. В МВД заявляют, что они отказывались подчиняться требованиям полиции и препятствовали исполнению судебного решения.



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