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Спецпредставитель НАТО: Мы пристально следим за событиями в Грузии
23.02.2021 13:46
Спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Джеймс Аппатурай прокомментировал ситуацию в Тбилиси, где сегодня утром власти арестовали лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».
«Мы пристально следим за событиями в Грузии. Задержание председателя главной оппозиционной партии вызывает глубокую озабоченность. НАТО ожидает от Грузии, как от близкого парнтера и страны-аспиранта, развития евро-атлантических демократических стандартов, которые она так старалась соблюдать и поддерживать. Это включает решение политических разногласий путем диалога, а также избежание поляризующей риторики и действий», написал Аппатурай в соцсети.
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