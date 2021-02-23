

Андерс Фог Расмуссен: То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает тревогу

23.02.2021 14:46





Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен откликается на события, развернувшиеся сегодня в офисе «Национального движения» и призывает стороны к сдержанности.



«То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает тревогу. Первый, кто проигрывает, это грузинский народ. Я призываю проявлять сдержанность, чтобы Грузия не пошла назад. Мы поддерживаем тех, кто соблюдает верховенство закона и демократию в Грузии», - пишет Андерс Фог Расмуссен в соцсети Twitter.



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