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Андерс Фог Расмуссен: То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает тревогу


23.02.2021   14:46


Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен откликается на события, развернувшиеся сегодня в офисе «Национального движения» и призывает стороны к сдержанности.

«То, что произошло сегодня в Грузии, вызывает тревогу. Первый, кто проигрывает, это грузинский народ. Я призываю проявлять сдержанность, чтобы Грузия не пошла назад. Мы поддерживаем тех, кто соблюдает верховенство закона и демократию в Грузии», - пишет Андерс Фог Расмуссен в соцсети Twitter.

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