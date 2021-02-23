

Квирикашвили: Мелия должен быть освобожден, или мы свернем с западной траектории

23.02.2021 15:13





Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что власти должны освободить из тюрьмы лидера оппозиции Нику Мелия в кратчайшие сроки.



Мелия задержали в ходе спецоперации сегодня утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции, однако не оказывали сопротивления. Арест лидера оппозиции уже осудили посольства западных стран, представитель НАТО и влиятельные эксперты.



Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков на митинге возле паралмента 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



«В той данности, которая создалась в стране, у властей есть сложный выбор – в максимально короткий срок найти юридический инструмент и освободить из заключения Нику Мели, затем сделать действенный шаг и найти тот выход, который позволит стране избежать вхождения в спираль сложнейшей конфронтации.



Альтернативой вышесказанному станет значительный отход назад и схождение с той траектории, которая представляет собой выбор большей части населения нашей страны – он подразумевает, что Грузия должна занять достойное место в семье демократических западных стран.



P.S. Объясняю для желающих спекулятивных интерпретаций:



— «Национальное движение» своими ценностями и манерами действия своих лидеров для меня совершенно неприемлема;



— Я не оправдываю ту часть демонстрантов, которые 20 июня 2019 года напали на кордон полиции, однако я был и остаюсь полностью солидарен тому протесту, который последовал за тем, что Гаврилов проводил заседание в парламенте. Конечно же, как тогда, так и сейчас я осуждаю перешедшие грань силовые действия представителей полиции, в результате чего молодые люди потеряли зрение и получили тяжелые телесные повреждения», — написал Квирикашвили в фейсбуке.



Георгий Квирикашвили занимал должность премьер-министра Грузии пока дольше всех в правительстве, сформированном партией «Грузинская мечта» — с декабря 2015-го до июня 2018 года.



В прошлом году, 11 февраля 2020 года, Квирикашвили также выступил с заявлением, в котором расценил как «использование системы правосудия в политических целях» приговор одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.



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