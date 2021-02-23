

В Таллине, Риге и Вильнюсе обеспокоены эскалацией политического кризиса в Грузии

23.02.2021 15:19





Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выразили обеспокоенность по поводу событий, связанных с задержанием председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Ники Мелия.



«Эстония решительно осуждает жестокий штурм офиса оппозиционной партии и эскалацию политической ситуации в Тбилиси. Призываем правительство и оппозицию проявить сдержанность и вернуться к диалогу. В будущем критически важно принимать правильные решения!», — говорится в сообщении МИД Эстонии в Twitter.



Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также говорит о важности переговоров, указывая, насилие – это не способ для разрешения политических разногласий.



«Обеспокоен сегодняшними событиями в Тбилиси. Насилие – это не способ для разрешения политических разногласий. Надеюсь, нашим грузинским друзьям удастся избежать более глубокого кризиса. Сдержанность и приверженность демократии должны преобладать», — пишет Ландсбергис в Twitter.



Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс был одним из первых европейских политиков, кто прокомментировал задержание Мелия. Он отметил, что продолжает внимательно следить за развитием событий в Тбилиси.



«Я призываю и правительство, и оппозицию проявить сдержанность, начать диалог, чтобы разрешить продолжающийся политический кризис», — говорится в сообщении Ринкевичса в Twitter.





Задержание Ники Мелия произошло сегодня утром. В ходе полицейской операции, продолжавшейся более двух часов в центральном офисе ЕНД, в административном порядке задержаны были более 20 человек — сторонников и представителей оппозиции. Еще около двух десятков пострадали в давке, когда полицейские стали принудительно выводить людей на улицу, а также во время применения слезоточивого газа внутри здания. К этому времени лидер Ника Мелия в тюрьму в городе Рустави. Его уже навестил адвокат и представитель омбудсмена Грузии.



Председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года, также известной, как «ночь Гаврилова». Его вина не доказана, однако прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Ранее Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог, чтобы избежать ограничения свободы. Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



22 февраля парламент утвердил нового премьер-министра, им стал Ираклий Гарибашвили – бывший министр обороны и премьер-министр. Предполагается, что после его назначения будет приведен в действие план по силовому проникновению в офис самой крупной оппозиционной партии, отложенный из-за отставки прошлого премьера – Георгия Гахария.



Гахария подал в отставку на специальном брифинге 18 февраля на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегося ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.



Оппозиция в Грузии уже три месяца требует проведения досрочных выборов и бойкотирует работу парламента десятого созыва. 51 депутат от оппозиции отказался от своих мандатов, так как считает выборы сфальсифицированными. В настоящее время в парламенте из 150 депутатов на заседаниях присутствуют только шесть оппозиционеров.



К переговорам с оппозицией правительство Грузии за последние дни неоднократно призвал Госдепартамент США, выскопоставленные сенаторы, МИД Литвы, а также партии и отдельные депутаты Европарламента.



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