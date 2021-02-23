

Оппозиция проводит протестные митинги в Тбилиси и Батуми

23.02.2021 16:30





До тысячи человек собрались на протестной акции у канцелярии правительства Грузии в центре Тбилиси, чтобы опротестовать задержание председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ники Мелия.



Акцию проводят представители разных политических объединений. Митинг был анонсирован несколько часов назад вскоре после окончания полицейской операции в центральном офисе ЕНД.



В правительственном квартале, где также находятся МИД и парламент Грузии, усилены меры безопасности. Туда стянули сотни полицейских.



На акции лидеры оппозиции подтвердили свои основные требования: освобождение Ники Мелия и других политических заключенных, а также назначение досрочных парламентских выборов.



Митинг в поддержку Мелия в эти минуты проходит и в «квартале свободы» в Батуми, где уже три месяца продолжаются протесты с требованием назначения новых выборов.



У дома правительства Аджарии собрались около пятисот человек. Их требование аналогичное: незамедлительное освобождение Ники Мелия.



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