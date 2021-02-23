

В «Грузинской мечте» ответили на критику запада из-за ареста лидера оппозиции

23.02.2021 16:51





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что властям Грузии понятны высказанные со стороны международных партнеров негативные ожидания, однако, уверен он, этот страх «не оправдается».



Кобахидзе пояснил позицию властей на специальном брифинге после того, как сегодняшний арест в Тбилиси Ники Мелия — лидера оппозиционной партии, вызвал негативную и критичную реакцию на западе.



«Сегодня мы выслушали целый ряд заявлений международных партнеров по поводу ареста Никанора Мелия. Нам понятно, что у международных партнеров есть страх перед дальнейшей поляризацией политических процессов в Грузии, что возможно отстранит политическую систему страны от западных стандартов.



Однако наши международные партнеры очень быстро убедятся в том, что путь к уменьшению политической поляризации проходит по непоколебимой защите чести государства и реализации принципов правового государства и верховенства закона», — сказал Кобахидзе.



Он также напомнил фразу, которую и раньше говорил по поводу политической поляризации, на углубление которой правительству Грузии часто с упреком указывают западные партнеры:



«Поляризацию определяет не нахождение в тюрьме так называемых политиков, а нахождение в политике преступников. Это доказали прошедшие годы».



Еще один лидер «Грузинской мечты» — глава парламентской фракции Мамука Мдинарадзе, признался журналистам, что для партии не стала неожиданностью «острая реакция» западных партнеров на арест Мелия.



При этом Мдинарадзе считает, что «Мечте» пришлось делать выбор между тем «будет или нет в Грузии государство» и «будут ли государство критиковать».



«Международные партнеры, чью острую реакцию мы, естественно, ожидали, и невозможно представить, что нам бы пришлось встать перед таким выбором: будет ли вообще у тебя государство или нет, или будут ли критиковать твое государство или нет.



Надо сказать, что в первую очередь, должно быть государство, а затем уже терпеть критику и идти по тому пути, который называется нашим возвращением в европейскую семью. Если же государства не будет, и Ника Мелия, одним своим заявлением и выходом из рамок закона может тебя разрушить, то такое государство не может думать ни о Европе, ни о НАТО», — считает Мдинарадзе.



Ника Мелия — председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», был задержан сегодня в 9 утра в ходе спецоперации. Полицейский спецназ ворвался в офис партии на окраине Тбилиси, применив в отношении собравшихся там людей перцовый спрей.



В офисе партии собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции, однако не оказывали сопротивления. Арест лидера оппозиции уже осудили посольства западных стран, представители Конгресса США, НАТО, европарламентарии и авторитетные эксперты.



Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков на митинге возле паралмента 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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