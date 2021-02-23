

Омбудсмен призывает власть к деэскалации ситуации вплоть до освобождения Ники Мелия

23.02.2021 17:39





Призываем власти незамедлительно предпринять шаги для деэскалации ситуации. Для меня одним из таких шагов будет освобождение Ники Мелия, - об этом заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария.



По ее же словам, нынешнее развитие событий отдалит Грузию от западных партнеров и введет ее в тупик.



«Я сделала ряд заявлений и считаю, что применение меры пресечения в виде заключения под стражу не было должным образом обосновано. Использование предварительного заключения – это не форма наказания, а эта мера должна применяться тогда, когда существуют обоснованные подозрения, что обвиняемый скроется или уничтожит доказательства. Таких доказательств я, народный защитник не увидела. Включая народного защитника и международные партнеры, все предупреждали власти, что подобное развитие событий отдалит нас от западных партнеров.



Такое развитие событий ведет нас в тупик. Ни сторонники правящей партии и ни сторонники оппозиции не желают того, чтобы в стране были такая поляризация и радикализация. Призываем власти незамедлительно предпринять шаги для деэскалации ситуации. Для меня одним из таких шагов будет освобождение Ники Мелия». – заявила Ломджария.



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