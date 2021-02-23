|
|
|
Оппозиция анонсирует на 26 февраля масштабную акцию
23.02.2021 17:42
Оппозиция анонсирует на 26 февраля проведение масштабной акции в Тбилиси. Как сообщила член «Национального движения» Хатия Деканоидзе на акции у администрации правительства Грузии, большое шествие 26 февраля начнется в 15:00.
«Сейчас мы, каждый патриот, и сам Ника, призываем 26 февраля в 15:00 начать большое шествие от Филармонии, приуроченное к оккупации, против Радионовых, Гавриловых. Это будет шествие за свободу», - отметила Хатия Деканоидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна