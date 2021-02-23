

Оппозиция анонсирует на 26 февраля масштабную акцию

23.02.2021 17:42





Оппозиция анонсирует на 26 февраля проведение масштабной акции в Тбилиси. Как сообщила член «Национального движения» Хатия Деканоидзе на акции у администрации правительства Грузии, большое шествие 26 февраля начнется в 15:00.



«Сейчас мы, каждый патриот, и сам Ника, призываем 26 февраля в 15:00 начать большое шествие от Филармонии, приуроченное к оккупации, против Радионовых, Гавриловых. Это будет шествие за свободу», - отметила Хатия Деканоидзе.



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