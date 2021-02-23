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Оппозиционеры установили палатку у здания парламента Грузии
23.02.2021 17:51
Лидеры оппозиционных партий и их сторонники переместились от здания администрации правительства Грузии на проспект Руставели. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.
В эти минуты движение на проспекте Руставели приостановлено. Полиция не препятствует проведению акции.
Ранее стало известно, что 26 февраля в Тбилиси пройдёт большое шествие оппозиции с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.
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