

Оппозиционеры установили палатку у здания парламента Грузии

23.02.2021 17:51





Лидеры оппозиционных партий и их сторонники переместились от здания администрации правительства Грузии на проспект Руставели. Они установили большую палатку перед зданием парламента. Представители оппозиции говорят, что акции протеста в центре Тбилиси будут перманентными.



В эти минуты движение на проспекте Руставели приостановлено. Полиция не препятствует проведению акции.



Ранее стало известно, что 26 февраля в Тбилиси пройдёт большое шествие оппозиции с требованием освободить лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.



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