

Гражданин Грузии скончался в ярославской ИК-1 после жестоких пыток - СМИ

23.02.2021 17:52





«Новая газета» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт» публикует шокирующие кадры пыток в одном из пенитенциарных учреждений РФ. Запись сделана в ярославской ИК-1 и датируется 2016-2017 годами. Издание связывает видео со смертью гражданина Грузии Важи Бочоришвили, который отбывал срок именно в этой колонии.



Бочоришвили умер в рыбинской больнице 9 мая 2017-го. До освобождения из российской тюрьмы гражданину Грузии оставалось всего полтора года из присужденных 3,5.



«После пережитых пыток Важу Бочоришвили, со слов родственников, посадили в одиночку в ШИЗО, прятали от посторонних глаз. Пытались лечить в колонии, но у Бочоришвили открылось кровотечение, которое тюремные врачи не могли остановить. В тяжелом состоянии его перевели больницу города Рыбинска. Врачи диагностировали тяжелое поражение печени, задокументировали и травмы. Заключенному была необходима пересадка печени, на которую в России он, гражданин Грузии, рассчитывать не мог», — пишет издание.



По данным издания, несмотря на смерть гражданина Грузии, виновные до сих пор не понесли наказание, руководство колонии было оправдано. После публикации последнего видео, семья Бочоришвили намерена идти до конца, сообщает «Новая».



Мужчина на свежей записи, в отличии от гражданина Грузии, смог пережить издевательства, которым подвергся за две недели до освобождения, интервью согласился дать на условиях анонимности (прим. имя в публикации изменено).



«После обыска в отряде Андрея Иванова за препирательства забрали в ШИЗО, где он, чтобы предотвратить избиение, попытался совершить акт членовредительства. На сотрудников колонии это, впрочем, не произвело особого впечатления, и вскоре его отвели в тот самый «класс с партами» < > навалившись гурьбой, тюремщики раскладывают его на парте и начинают в несколько рук колотить дубинками по ногам и ягодицам. Их не останавливают ни дикие крики, ни мольбы заключенного, — пишет «Новая газета».





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