

Адвокаты и представители омбудсмена навестили Нику Мелия в руставской тюрьме

23.02.2021 18:17





Адвокат и представитель аппарата Народного защитника Грузии навестили председателя «Единого национального движения» Нику Мелия в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был доставлен после задержания.



«Он очень счастлив тем, что множество людей, которые опротестовывали несправедливость в офисе, абсолютно мирно и без насилия встретили спецназ, что способствовало тому, что люди не получили повреждений. Мы продолжаем правовую борьбу. Когда начнется рассмотрение дела, станет абсолютно ясно, что это дело сшито и политически мотивировано», — заявил адвокат Георгий Кондахишвили журналистам.



По информации Народного защитника Грузии Нино Ломджария, Мелия чувствует себя хорошо.



«Мне сообщили, что состояние его здоровья удовлетворительное. На данный момент претензий по поводу обращения нет, однако я тоже с ним встречусь и поговорю», — заявила Ломджария журналистам.

Мелия задержали сегодня утром по итогам двухчасовой полицейской операции в штаб-квартире ЕНД. На месте находились сотни сторонников оппозиционера, обещавших физически защищать его.



Силовиков они встретили с поднятыми руками. Накануне сам Мелия призвал сторонников избегать насилия.

В ходе операции часть граждан покинула здание по требованию полиции, другие были выведены принудительно, а некоторые отказались подчиняться. В административном порядке за неповиновение задержан был 21 человек. В МВД заявили, что они препятствовали в исполнении судебного решения. Еще около двух десятков человек пострадали — они почувствовали себя нехорошо в давке и после распыления в здании слезоточивого газа. Двум из них потребовалась госпитализация.



Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии Ника Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.



Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.





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