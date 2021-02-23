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Лидеры оппозиционных партий встречаются с послами


23.02.2021   19:22


Лидеры оппозиционных партий встречаются с аккредитованными в Грузии послами.

Встреча проходит в резиденции посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.

На встречу уже пришли лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе, лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе и одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили.

Встреча с послами была намечена после задержания лидера «Национального движения» Ники Мелия.

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