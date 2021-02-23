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Лидеры оппозиционных партий встречаются с послами
23.02.2021 19:22
Лидеры оппозиционных партий встречаются с аккредитованными в Грузии послами.
Встреча проходит в резиденции посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.
На встречу уже пришли лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе, лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе и одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили.
Встреча с послами была намечена после задержания лидера «Национального движения» Ники Мелия.
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